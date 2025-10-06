Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 13:12
Завтра в Габале состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, заседание на тему регионального мира и безопасности пройдет перед началом XII Саммита ОТГ.
На предстоящем Саммите будут определены будущие общие стратегические цели тюркского мира и разработаны механизмы для совместной работы. В рамках встречи главы государств и правительств стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ оценят работу, проделанную после предыдущей встречи, обсудят достигнутые успехи и определят направления будущего сотрудничества.
По итогам встречи будут приняты документы, в том числе Декларации XII Саммита.
По окончании Саммита председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.
