Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ

Завтра в Габале состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, заседание на тему регионального мира и безопасности пройдет перед началом XII Саммита ОТГ.

На предстоящем Саммите будут определены будущие общие стратегические цели тюркского мира и разработаны механизмы для совместной работы. В рамках встречи главы государств и правительств стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ оценят работу, проделанную после предыдущей встречи, обсудят достигнутые успехи и определят направления будущего сотрудничества.

По итогам встречи будут приняты документы, в том числе Декларации XII Саммита.

По окончании Саммита председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.