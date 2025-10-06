Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 06 октября, 2025
    • 13:12
    Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ

    Завтра в Габале состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, заседание на тему регионального мира и безопасности пройдет перед началом XII Саммита ОТГ.

    На предстоящем Саммите будут определены будущие общие стратегические цели тюркского мира и разработаны механизмы для совместной работы. В рамках встречи главы государств и правительств стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ оценят работу, проделанную после предыдущей встречи, обсудят достигнутые успехи и определят направления будущего сотрудничества.

    По итогам встречи будут приняты документы, в том числе Декларации XII Саммита.

    По окончании Саммита председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

    Sabah Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçiriləcək
    FMs of Turkic states to meet in Gabala ahead of OTS summit

    Лента новостей