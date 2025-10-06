İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sabah Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:41
    Sabah Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçiriləcək

    Qəbələdə oktyabrın 7-də Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçiriləcək.

    "Report" xatırladır ki, oktyabrın 6-7-də baş tutacaq TDT-nin XII Zirvə Görüşü "Regional sülh və təhlükəsizlik" mövzusuna həsr olunub.

    Bu Zirvə görüşü Türk dünyasının gələcək ortaq strateji hədəflərini və birgə fəaliyyət mexanizmlərini müəyyən edəcək.

    Zirvə çərçivəsində TDT-yə üzv və müşahidəçi statusuna malik ölkələrin dövlət və hökumət başçıları sonuncu görüşdən bəri həyata keçirilmiş işləri dəyərləndirəcək, əldə olunmuş nailiyyətləri müzakirə edəcək və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəklər.

    Görüş zamanı qəbul olunacaq sənədlər, o cümlədən XII Zirvə görüşünün Bəyannaməsi təşkilatın siyasi və institusional strukturunun yeni mərhələyə keçidini əks etdirəcək.

    Qeyd edək ki, Zirvənin sonunda TDT-yə sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurası Qəbələ
    Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ
    FMs of Turkic states to meet in Gabala ahead of OTS summit

    Son xəbərlər

    13:14

    Bakıda "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı keçirilib

    İnfrastruktur
    13:10

    "The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransa Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti