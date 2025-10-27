Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 15:33
    Завтра пройдет 15-е заседание МПК Азербайджана и Беларуси

    Завтра в Баку пройдет 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, заседание с азербайджанской стороны возглавит заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов, а с белорусской - заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич.

    На встрече планируется обсудить выполнение Дорожной карты сотрудничества на 2024–2025 годы, а также перспективы совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, городского хозяйства, фармацевтики, профессионального образования, транспорта, логистики, торговли и инвестиций.

    Кроме того, 29 октября делегации во главе с сопредседателями комиссии посетят Физулинский и Агдамский районы, где ознакомятся с реализацией ряда проектов.

    межправкомиссия Беларусь Кабмин Самир Шарифов Наталья Петкевич
    Sabah Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının 15-ci iclası keçiriləcək
    Baku to host 15th Azerbaijan–Belarus Intergovernmental Commission meeting

