    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Sabah Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının 15-ci iclası keçiriləcək

    Sabah Bakıda Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    İclasa Azərbaycan tərəfindən Baş nazirin müavini, Komissiyanın həmsədri Samir Şərifov, Belarus tərəfindən isə Baş nazirinin müavini, Komissiyanın həmsədri Natalya Petkeviç rəhbərlik edəcək.

    İclasda iki ölkə arasında 2024–2025-ci illəri əhatə edən əməkdaşlıq üzrə Yol Xəritəsinin icrası müzakirə olunacaq. Eyni zamanda sənaye, kənd təsərrüfatı, maşınqayırma, şəhər təsərrüfatı, farmasevtika, peşə təhsili, nəqliyyat-logistika, ticarət və investisiya sahələrində birgə layihələrin icrası imkanları nəzərdən keçiriləcək.

    Oktyabrın 29-da isə Komissiyanın həmsədrlərinin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri planlaşdırılıb. Səfər çərçivəsində bir sıra layihələrə baxış keçiriləcək.

    Azərbaycan Belarus Hökumətlərarası Komissiya
    Завтра пройдет 15-е заседание МПК Азербайджана и Беларуси
    Baku to host 15th Azerbaijan–Belarus Intergovernmental Commission meeting

