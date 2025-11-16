Завершился визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан
Внешняя политика
16 ноября, 2025
- 20:05
16 ноября завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан.
Как сообщает Report, в Ташкентском международном аэропорту в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства провожал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
