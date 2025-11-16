Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2025
- 20:01
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasına səfəri noyabrın 16-da başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlətimizin başçısını Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola saldı.
