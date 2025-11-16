İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 20:01
    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasına səfəri noyabrın 16-da başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlətimizin başçısını Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola saldı.

    İlham Əliyev Özbəkistan
    Foto
    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан

    Son xəbərlər

    21:16

    Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    20:48

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:27

    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:11

    DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edib

    Futbol
    20:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    20:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti