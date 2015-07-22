​Завершился визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Д.Туска проводили высокопоставленные чиновники Азербайджана.

Напомним, что в рамках визита в Азербайджан Д.Туск встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Помимо этого Д.Туск провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана.

До визита в Азербайджан Д.Туск посетил Армению и Грузию.