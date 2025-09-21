Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 17:31
    Завершился официальный визит президента Руанды Пола Кагаме в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

    Президента Руанды Пола Кагаме проводили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

    президент Руанды официальный визит Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb
    Rwandan President concludes official visit to Azerbaijan

