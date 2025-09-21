Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Завершился официальный визит президента Руанды Пола Кагаме в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Руанды Пола Кагаме проводили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.