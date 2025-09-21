İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 21 sentyabr, 2025
    • 17:27
    Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqamenin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri sentyabrın 21-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Ruanda Prezidenti Pol Kaqameni Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

    Ruanda Prezidenti səfər başa çatıb
    Завершился визит президента Руанды в Азербайджан
    Rwandan President concludes official visit to Azerbaijan

