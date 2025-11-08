Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан завершился 8 ноября.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.