Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 18:26
    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан завершился 8 ноября.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

    Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

    Шахбаз Шариф Пакистан визит в Азербайджан
    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Последние новости

    18:59

    Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    18:47

    Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады

    Индивидуальные
    18:44
    Фото

    В Азербайджанской армии торжественно отметили пятую годовщину Победы

    Армия
    18:38

    Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

    Инфраструктура
    18:29

    В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

    Другие страны
    18:26

    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:23

    Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:21

    Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    Лента новостей