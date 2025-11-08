İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:23
    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Azərbaycan Respublikasına səfəri noyabrın 8-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifi Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

    Şahbaz Şərif Pakistan
    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Son xəbərlər

    18:53

    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Zəfərin beşinci ildönümü qeyd edilib

    Hərbi
    18:37

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Sumqayıtda Zəfər Günü konsert proqramı ilə davam edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:25

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    18:23

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:21

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:20

    İraqda parlament seçkiləri ərəfəsində sükut günü başlayıb

    Digər ölkələr
    18:19

    Azərbaycan, Türkiyə prezidentləri və Pakistanın Baş nazirinin üçtərəfli görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti