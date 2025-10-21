Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

21 октября завершился государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу нашего государства провожал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.