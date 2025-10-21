Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 19:48
21 октября завершился государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства провожал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Последние новости
20:16
Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентовВнешняя политика
20:08
Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящейВнешняя политика
20:00
Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении АджапахянаДругие
19:53
Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образованияНаука и образование
19:52
Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийствеВнутренняя политика
19:48
Фото
Видео
Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"Армия
19:48
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в КазахстанВнешняя политика
19:46
Фото
В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человекаПроисшествия
19:40
Фото