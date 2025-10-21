Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 19:48
    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    21 октября завершился государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Главу нашего государства провожал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Ильхам Алиев визит Казахстан
    Фото
    Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri başa çatıb
    Фото
    President Ilham Aliyev concludes state visit to Kazakhstan

    Последние новости

    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    20:00

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Другие
    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото
    Видео

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    Лента новостей