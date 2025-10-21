Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 19:46
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasına dövlət səfəri oktyabrın 21-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Astana şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlətimizin başçısını Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev yola saldı.
