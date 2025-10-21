İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 19:46
    Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasına dövlət səfəri oktyabrın 21-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Astana şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlətimizin başçısını Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev yola saldı.

    İlham Əliyev Qazaxıstan
    Foto
    Foto
