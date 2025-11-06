Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 09:18
    Зампосла Израиля: Вместе с потрясающими болельщиками болею за Карабах

    Заместитель посла Израиля в Азербайджане Авив Зель заявил, что болел за азербайджанский клуб "Карабах" в матче против английского "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Какой был матч сегодня ночью в Баку! Горжусь тем, что вместе с потрясающими болельщиками болею за футбольный клуб "Карабах" (против "Челси"), - это настоящая радость и настоящая гордость. Мы всегда рады поддерживать наших азербайджанских друзей - на поле и вне его", - написал он.

    Напомним, минувшей ночью "Карабах" завершил результативной ничьей домашний матч с английским "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, агдамский клуб набрал 7 очков в текущем сезоне общего этапа Лиги чемпионов.

