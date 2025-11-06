Зампосла Израиля: Вместе с потрясающими болельщиками болею за "Карабах"
- 06 ноября, 2025
- 09:18
Заместитель посла Израиля в Азербайджане Авив Зель заявил, что болел за азербайджанский клуб "Карабах" в матче против английского "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".
"Какой был матч сегодня ночью в Баку! Горжусь тем, что вместе с потрясающими болельщиками болею за футбольный клуб "Карабах" (против "Челси"), - это настоящая радость и настоящая гордость. Мы всегда рады поддерживать наших азербайджанских друзей - на поле и вне его", - написал он.
What a game tonight in Baku! ⚽️— Aviv Zell 🇮🇱🎗️ (@AvivZell) November 6, 2025
Proud to cheer for @FKQarabagh (vs. Chelsea) together with the amazing fans- real passion, real pride.
We are Always happy to support our Azerbaijani friends - on and off the pitch… 🇮🇱🤝🇦🇿 #Qarabağ #Baku #Football pic.twitter.com/jAD5SiKdH2
Напомним, минувшей ночью "Карабах" завершил результативной ничьей домашний матч с английским "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, агдамский клуб набрал 7 очков в текущем сезоне общего этапа Лиги чемпионов.