Зампосла Израиля: Вместе с потрясающими болельщиками болею за "Карабах"

Заместитель посла Израиля в Азербайджане Авив Зель заявил, что болел за азербайджанский клуб "Карабах" в матче против английского "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Какой был матч сегодня ночью в Баку! Горжусь тем, что вместе с потрясающими болельщиками болею за футбольный клуб "Карабах" (против "Челси"), - это настоящая радость и настоящая гордость. Мы всегда рады поддерживать наших азербайджанских друзей - на поле и вне его", - написал он.

What a game tonight in Baku! ⚽️

Proud to cheer for @FKQarabagh (vs. Chelsea) together with the amazing fans- real passion, real pride.



We are Always happy to support our Azerbaijani friends - on and off the pitch… 🇮🇱🤝🇦🇿 #Qarabağ #Baku #Football pic.twitter.com/jAD5SiKdH2 — Aviv Zell 🇮🇱🎗️ (@AvivZell) November 6, 2025

Напомним, минувшей ночью "Карабах" завершил результативной ничьей домашний матч с английским "Челси" в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, агдамский клуб набрал 7 очков в текущем сезоне общего этапа Лиги чемпионов.