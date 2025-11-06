İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İsrail səfirinin müavini: "Qarabağ"a azarkeşlik etdiyim üçün qürur duyuram"

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:03
    İsrail səfirinin müavini: Qarabağa azarkeşlik etdiyim üçün qürur duyuram

    İsrailin Azərbaycandakı səfirinin müavini Aviv Zel UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" klubuna qarşı matçda Azərbaycanın "Qarabağ" klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gecə Bakıda necə bir matç oldu! Möhtəşəm azarkeşlərlə birlikdə "Qarabağ" futbol klubuna azarkeşlik etdiyim üçün ("Çelsi"yə qarşı) qürur duyuram - bu, həqiqi sevinc və həqiqi fəxrdir. Azərbaycanlı dostlarımızı meydanda və ondan kənarda həmişə dəstəkləməkdən məmnunuq", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu 2:2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

    İsrail Azərbaycan UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Çelsi" klubu Aviv Zel
    Зампосла Израиля: Вместе с потрясающими болельщиками болею за "Карабах"
    Israeli deputy ambassador: Proud to cheer for Qarabag FK together with amazing fans

    Son xəbərlər

    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    10:26

    Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    10:23

    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    10:22

    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    İKT
    10:20
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    10:15

    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti