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Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникации на Южном Кавказе.
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 14:25
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, комментируя вопрос открытия Зангезурского коридора.

"Что касается Зангезурского коридора, я отвечу коротко. Казахстан приветствует практическую имплементацию трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, заключенные в ноябре 2020 года, а также в январе и ноябре 2021 года и предусматривающие как раз таки разблокировку транспортных коммуникаций",- сказал он.

Замминистра отметил, что данный процесс непростой, обсуждения продолжается.

"В целом мы заинтересованы в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и мы искренне этого желаем",- добавил Р. Василенко.

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Версия на английском языке Deputy FM: Kazakhstan interested in unblocking of transport links in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbərinin müavini: “Qazaxıstan Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasında maraqlıdır”

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