Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, комментируя вопрос открытия Зангезурского коридора.
"Что касается Зангезурского коридора, я отвечу коротко. Казахстан приветствует практическую имплементацию трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, заключенные в ноябре 2020 года, а также в январе и ноябре 2021 года и предусматривающие как раз таки разблокировку транспортных коммуникаций",- сказал он.
Замминистра отметил, что данный процесс непростой, обсуждения продолжается.
"В целом мы заинтересованы в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и мы искренне этого желаем",- добавил Р. Василенко.