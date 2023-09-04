Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникации на Южном Кавказе.

Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, комментируя вопрос открытия Зангезурского коридора.

"Что касается Зангезурского коридора, я отвечу коротко. Казахстан приветствует практическую имплементацию трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, заключенные в ноябре 2020 года, а также в январе и ноябре 2021 года и предусматривающие как раз таки разблокировку транспортных коммуникаций",- сказал он.

Замминистра отметил, что данный процесс непростой, обсуждения продолжается.

"В целом мы заинтересованы в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и мы искренне этого желаем",- добавил Р. Василенко.