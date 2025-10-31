Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 19:37
Заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report, Эминоглу в субботу примет участие в Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025), который пройдет в Баку при организации Gənc MÜSİAD.
