Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане

Заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, Эминоглу в субботу примет участие в Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025), который пройдет в Баку при организации Gənc MÜSİAD.