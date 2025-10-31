İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Türkiyəli nazir müavini Azərbaycanda səfərdədir

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 19:22
    Türkiyə gənclər və idman nazirinin müavini Enes Eminoğlu Azərbaycanda səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, nazir müavini sabah Bakıda "Gənc MÜSİAD"ın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Avrasiya Gənc İş Adamları Forumunda (EYBF2025) iştirak edəcək.

    Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане
    Türkiye's deputy youth minister visits Azerbaijan

