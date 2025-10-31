Türkiyəli nazir müavini Azərbaycanda səfərdədir
Region
- 31 oktyabr, 2025
- 19:22
Türkiyə gənclər və idman nazirinin müavini Enes Eminoğlu Azərbaycanda səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, nazir müavini sabah Bakıda "Gənc MÜSİAD"ın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Avrasiya Gənc İş Adamları Forumunda (EYBF2025) iştirak edəcək.
