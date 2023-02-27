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Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом МККК

Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом МККК 27 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Женеву встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 20:57
Замглавы МИД Азербайджана встретился с президентом МККК

27 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Женеву встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и МККК, гуманитарные вопросы в постконфликтный период в регионе и ситуация вокруг Лачынской дороги.

Состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Xarici işlər nazirinin müavini BQXK-nın prezidenti ilə Laçın yolu ətrafında vəziyyəti müzakirə edib

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