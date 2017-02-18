Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили визит Мамедъярова в Москву

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы подготовку предстоящего визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Москву, передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Обсуждались также планируемые совместные мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля сего года", - говорится в сообщении российского МИД.