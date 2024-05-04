СМИ: ХАМАС и Израиль достигли консенсуса по многим спорным вопросам по Газе

По итогам переговоров по ситуации в секторе Газа в Каире стороны достигли консенсуса по многим спорным вопросам.

По итогам переговоров по ситуации в секторе Газа в Каире стороны достигли консенсуса по многим спорным вопросам.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источника, при поддержке египетской делегации, выступающей одним из посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, "стороны достигли консенсусной формы по многим спорным вопросам", касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.

Также утверждается, что соглашение между ХАМАС и израильской стороной "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".