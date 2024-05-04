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Глава МИД Индии не согласился с критикой Байдена касательно ситуации с иммиграцией в его стране

Глава МИД Индии не согласился с критикой Байдена касательно ситуации с иммиграцией в его стране Президент США Джо Байден ошибся, когда предположил, что у Индии возникли экономические проблемы из-за нежелания принимать у себя иммигрантов.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 15:03
Глава МИД Индии не согласился с критикой Байдена касательно ситуации с иммиграцией в его стране

Президент США Джо Байден ошибся, когда предположил, что у Индии возникли экономические проблемы из-за нежелания принимать у себя иммигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Прежде всего, нужно отметить, что наша экономика не испытывает трудностей. Я бы сказал, что, если рассматривать всемирную историю, то можно увидеть, что наше общество - очень открытое. Разные люди из разных частей света прибывают в Индию", - сказал министр.

Говоря о политике Индии в сфере иммиграции, он напомнил о принятом при нынешнем правительстве законе, который облегчает получение гражданства теми иммигрантами, которые подвергаются опасности у себя на родине.

Напомним, что ранее на этой неделе Байден, рассуждая о пользе иммиграции, предположил, что у таких стран, как Индия, Япония, Китай и Россия, есть проблемы в экономике из-за нежелания принимать иммигрантов.

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