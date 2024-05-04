Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном

Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном

Астана готова содействовать мирным процессам между Азербайджаном и Арменией, создавая условия для переговоров.

Как передает Report, заявил ТАСС посол Казахстана в России Даурен Абаев, комментируя недавнюю инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении встречи между Арменией и Азербайджаном в Астане.

"Безусловно, Казахстан всегда готов помогать по всем процессам, которые касаются мира. Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике. Громко, наверное, сказано — быть посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия, безусловно, мы готовы", - отметил он.