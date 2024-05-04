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Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном

Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 13:55
Посол: Казахстан готов содействовать мирным процессам между Баку и Ереваном

Астана готова содействовать мирным процессам между Азербайджаном и Арменией, создавая условия для переговоров.

Как передает Report, заявил ТАСС посол Казахстана в России Даурен Абаев, комментируя недавнюю инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении встречи между Арменией и Азербайджаном в Астане.

"Безусловно, Казахстан всегда готов помогать по всем процессам, которые касаются мира. Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике. Громко, наверное, сказано — быть посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия, безусловно, мы готовы", - отметил он.

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Версия на английском языке Ambassador: Kazakhstan is ready to contribute to normalization of relations between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: Qazaxıstan Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına töhfə verməyə hazırdır

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