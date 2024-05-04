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МИД: Азербайджан неизменно привержен укреплению мира и безопасности в мире

МИД: Азербайджан неизменно привержен укреплению мира и безопасности в мире Участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" свидетельствует о неизменной приверженности страны укреплению безопасности и мира во всем мире.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 15:55
МИД: Азербайджан неизменно привержен укреплению мира и безопасности в мире

Участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" свидетельствует о неизменной приверженности страны укреплению безопасности и мира во всем мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"В этот день 30 лет назад Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство во имя мира". Это знаменательное событие подчеркивает нашу неизменную приверженность сотрудничеству, укреплению безопасности и мира как на Южном Кавказе, так и во всем мире", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: Joining NATO program underscores Azerbaijan’s enduring commitment to promoting peace
Версия на азербайджанском языке XİN: NATO proqramına qoşulmağımız ölkəmizin sülhün təşviqinə davamlı sadiqliyinin təzahürüdür

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