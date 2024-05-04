МИД: Азербайджан неизменно привержен укреплению мира и безопасности в мире

Участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" свидетельствует о неизменной приверженности страны укреплению безопасности и мира во всем мире.

Участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" свидетельствует о неизменной приверженности страны укреплению безопасности и мира во всем мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"В этот день 30 лет назад Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство во имя мира". Это знаменательное событие подчеркивает нашу неизменную приверженность сотрудничеству, укреплению безопасности и мира как на Южном Кавказе, так и во всем мире", - говорится в публикации.