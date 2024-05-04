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Фонд Стирлинга намерен оказать Азербайджану очередную финансовую поддержку в разминировании

Фонд Стирлинга намерен оказать Азербайджану очередную финансовую поддержку в разминировании Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с генеральным директором Фонда Стирлинга (США) Эдвардом Роу.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 14:05
Фонд Стирлинга намерен оказать Азербайджану очередную финансовую поддержку в разминировании

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с генеральным директором Фонда Стирлинга (США) Эдвардом Роу.

Как сообщили Report в ANAMA, стороны провели обмен мнениями о важности поддержки со стороны международных институтов в решении минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан. Также подчеркнута важность помощи иностранных доноров.

Эдвард Роу выразил удовлетворение масштабными восстановительными работами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. По его словам, гуманитарное разминирование является важной частью данных работ.

Он также подчеркнул, что фонд намерен оказать Азербайджану дальнейшую финансовую поддержку в борьбе с минной угрозой.

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Версия на английском языке ФотоANAMA chairman meets with CEO of Stirling Foundation
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Fondu minatəmizləmə işləri ilə əlaqədar Azərbaycana növbəti maliyyə dəstəyi göstərmək niyyətindədir

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