Фонд Стирлинга намерен оказать Азербайджану очередную финансовую поддержку в разминировании

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с генеральным директором Фонда Стирлинга (США) Эдвардом Роу.

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с генеральным директором Фонда Стирлинга (США) Эдвардом Роу.

Как сообщили Report в ANAMA, стороны провели обмен мнениями о важности поддержки со стороны международных институтов в решении минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан. Также подчеркнута важность помощи иностранных доноров.

Эдвард Роу выразил удовлетворение масштабными восстановительными работами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. По его словам, гуманитарное разминирование является важной частью данных работ.

Он также подчеркнул, что фонд намерен оказать Азербайджану дальнейшую финансовую поддержку в борьбе с минной угрозой.