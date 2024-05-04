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Турция может присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

Турция может присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 15:40
Турция может присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией. Мы должны совместно положить конец этой бесчеловечной ситуации в Палестине", - отметил Фидан.

Напомним, что ранее Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.

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