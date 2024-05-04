Турция может присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики.

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией. Мы должны совместно положить конец этой бесчеловечной ситуации в Палестине", - отметил Фидан.

Напомним, что ранее Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.