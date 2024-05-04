Кандидат от ФРГ в Европарламент Матиас Экке был серьезно ранен в Дрездене

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Матиас Экке был серьезно ранен в результате нападения в Дрездене.

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Матиас Экке был серьезно ранен в результате нападения в Дрездене.

Как передает Report, об этом в субботу сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз Отделения СДПГ в земле Саксония.

Согласно данным полиции Дрездена, в пятницу вечером 41-летний Экке, который баллотируется в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих европейских выборах, подвергся нападению во время расклеивания плакатов на улице в Дрездене-Штризене, и теперь ему предстоит операция.

Помимо этого, другие члены партии также подверглись нападениям, оскорблениям и запугиваниям со стороны "групп головорезов".

Напомним, что выборы в Европейский парламент пройдут в начале июня.