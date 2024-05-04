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Кандидат от ФРГ в Европарламент Матиас Экке был серьезно ранен в Дрездене

Кандидат от ФРГ в Европарламент Матиас Экке был серьезно ранен в Дрездене Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Матиас Экке был серьезно ранен в результате нападения в Дрездене.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 15:47
Кандидат от ФРГ в Европарламент Матиас Экке был серьезно ранен в Дрездене

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Матиас Экке был серьезно ранен в результате нападения в Дрездене.

Как передает Report, об этом в субботу сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз Отделения СДПГ в земле Саксония.

Согласно данным полиции Дрездена, в пятницу вечером 41-летний Экке, который баллотируется в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих европейских выборах, подвергся нападению во время расклеивания плакатов на улице в Дрездене-Штризене, и теперь ему предстоит операция.

Помимо этого, другие члены партии также подверглись нападениям, оскорблениям и запугиваниям со стороны "групп головорезов".

Напомним, что выборы в Европейский парламент пройдут в начале июня.

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