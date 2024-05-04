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Коломина: Мы установили с Азербайджаном взаимовыгодное партнерство

Коломина: Мы установили с Азербайджаном взаимовыгодное партнерство 15:37
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 15:55
Коломина: Мы установили с Азербайджаном взаимовыгодное партнерство

Между НАТО и Азербайджаном установлено взаимовыгодное партнерство.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Отметив, что сегодня исполняется 30 лет со дня, когда Азербайджан стал партнером НАТО, Коломина подчеркнул, что между сторонами существует активный политический диалог.

"С этого времени мы установили взаимовыгодное партнерство посредством активного политического диалога и практического сотрудничества. Мы особенно приветствуем вклад Азербайджана в миссии НАТО, энергетическую безопасность и изменение климата", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq qurmuşuq

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