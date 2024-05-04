Захарова опровергла заявления НАТО о предполагаемых гибридных атаках РФ

Россия считает, что НАТО взвинчивает градус антироссийской истерии для того, чтобы "оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы".

Россия считает, что НАТО взвинчивает градус антироссийской истерии для того, чтобы "оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала дезинформацией обвинения НАТО в том, что Россия проводит гибридные атаки против стран альянса.

"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего - дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", - добавила она.