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Замглавы МИД Италии: К сожалению, в Европе есть те, кто разжигает армянский национализм и реваншизм

Замглавы МИД Италии: К сожалению, в Европе есть те, кто разжигает армянский национализм и реваншизм В Европе есть те, кто разжигает армянский национализм и реваншизм.
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 16:46
Замглавы МИД Италии: К сожалению, в Европе есть те, кто разжигает армянский национализм и реваншизм

В Европе есть те, кто разжигает армянский национализм и реваншизм.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил в интервью итальянской газете Formiche.

По его словам, Европа и в частности Италия должны приложить усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Замглавы МИД Италии назвал "настоящим безумием" слова депутата Европарламента Фабио Массимо Кастальдо, назвавшего проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий в сентябре "атакой азербайджанцев". Чириелли добавил, что Азербайджан никогда не осуществлял действий против территории Армении, и это известный факт, подтвержденный независимыми комиссиями ООН. Заместитель министра отметил, что покидание армянами Карабаха было спровоцировано не азербайджанскими войсками, а сепаратистами, которые проводили репрессии в регионе с целью создать дополнительный повод для напряженности.

Чириелли в своем интервью отметил, что, несмотря на победу на поле боя во Второй карабахской войне президент Азербайджана Ильхам Алиев остановил азербайджанские войска и тем самым сделал возможным мирное решение вопроса, а также в течение последних трех лет пытается решить проблему мирным путем.

По словам итальянского замминистра, в Европе всегда были те, кто разжигал армянский реваншизм и армянский национализм, запутывал Ереван в вопросах, даже не предусмотренных международным правом.

Чириелли добавил, что тридцатилетняя оккупация азербайджанских земель была явным нарушением международного права со стороны Армении: "Армения не прямо, но косвенно признала это. Вопрос в военной плоскости уже решен. Не думаю, что какая-либо другая страна смогла бы 30 лет ждать, прежде чем решить вопрос вооруженной оккупации своих земель".

По словам замглавы МИД, Италия может сыграть важную дипломатическую роль в обеспечении мира: "Но если азербайджанцев и дальше будут представлять как применяющих силу против армян, это не поможет миру".

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Версия на английском языке Italian deputy FM says there are those in Europe who incite Armenian nationalism and revanchism
Версия на азербайджанском языке İtaliya XİN başçısının müavini: “Təəssüf ki, Avropada erməni millətçiliyini və revanşizmini qızışdıranlar var”

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