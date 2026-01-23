Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключе
Внешняя политика
- 23 января, 2026
- 19:02
Отношения между Азербайджаном и Ираном, к счастью, развиваются в положительном ключе.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.
Замминистра сказал, что в рамках визита встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
"На этих встречах мы обсудили развитие совместных проектов между двумя странами", - сказал он.
Последние новости
19:37
Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-ДабиДругие страны
19:35
Фото
В Международном аэропорту Гейдар Алиев открыта выставка Резы ДегатиKультурная политика
19:34
Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовкуДругие страны
19:19
Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до НоврузаИнфраструктура
19:17
За Тимошенко внесли залог в размере $765 тыс.Другие страны
19:12
Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и ЕреванаВнешняя политика
19:11
Politico: США и ЕС планируют привлечь до $800 млрд для восстановления УкраиныДругие страны
19:02
Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключеВнешняя политика
18:58
Фото