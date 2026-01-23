Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключе

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 19:02
    Отношения между Азербайджаном и Ираном, к счастью, развиваются в положительном ключе.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

    Замминистра сказал, что в рамках визита встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

    "На этих встречах мы обсудили развитие совместных проектов между двумя странами", - сказал он.

    Вахид Джалалзаде МИД Иран Азербайджан
    İran XİN başçısının müavini: Azərbaycanla münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir
    Iranian deputy FM: Relations with Azerbaijan developing positively

