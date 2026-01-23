Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключе

Отношения между Азербайджаном и Ираном, к счастью, развиваются в положительном ключе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

Замминистра сказал, что в рамках визита встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

"На этих встречах мы обсудили развитие совместных проектов между двумя странами", - сказал он.