İran XİN başçısının müavini: Azərbaycanla münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 18:46
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə Bakıda mətbuat üçün keçirilən brifinqdə deyib.
Nazir müavini səfər çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşdüyünü deyib:
"Bu görüşlərdə iki ölkə arasındakı birgə layihələrin inkişafını müzakirə etdik".
