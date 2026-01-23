İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 18:46
    İran XİN başçısının müavini: Azərbaycanla münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir

    Sevindirici haldır ki, Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlər müsbət dinamikada inkişaf edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə Bakıda mətbuat üçün keçirilən brifinqdə deyib.

    Nazir müavini səfər çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşdüyünü deyib:

    "Bu görüşlərdə iki ölkə arasındakı birgə layihələrin inkişafını müzakirə etdik".

    İran Azərbaycan
    Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключе

