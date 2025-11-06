Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 18:07
    Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в рамках мероприятия замглавы ведомства принял участие в голосовании по выборам нового гендиректора ЮНЕСКО, которым большинством голосов был избран кандидат из Египта Халид Эль-Энани.

    Во время визита Эльнур Мамедов провел встречи с новым председателем Генеральной конференции Хондкером Мохаммадом Талхой и председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО Верой Лякёй.

    В ходе встреч состоялся обмен мнениями об активной роли Азербайджана в деятельности руководящих органов ЮНЕСКО, важном вкладе в развитие организации и перспективах дальнейшего сотрудничества.

    ЮНЕСКО Самарканд замминистра Эльнур Мамедов МИД Азербайджана
