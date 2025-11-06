İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:49
    Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edib

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasına qatılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sessiya çərçivəsində nazir müavini 6 noyabr tarixində təşkilatın yeni baş direktorunun seçkilərində səsvermədə iştirak edib. Seçkilər nəticəsində Misir Ərəb Respublikasından olan namizəd Xalid El-Enani səs çoxluğu ilə UNESCO-nun yeni baş direktoru seçilib.

    Səfər zamanı Elnur Məmmədov Baş Konfransın yeni sədri Xondker Mohammad Talha və UNESCO İcraiyyə Şurasının sədri Vera Laköy ilə görüşlər keçirib.

    Görüşlər zamanı Azərbaycanın UNESCO-nun idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində oynadığı aktiv rol, təşkilata verdiyi mühüm töhfələr və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    UNESCO Elnur Məmmədov Xarici İşlər Nazirliyi
    Foto
    Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

    Son xəbərlər

    18:09
    Video

    Kəlbəcər sakini: İllərlə buranın həsrətilə yaşamışıq

    Multimedia
    18:02
    Foto

    Ceyhun Bayramov NATO nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:02

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilib

    Komanda
    18:00

    Lyuk Koffi: ABŞ Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq formatına daxil etməlidir

    Region
    17:53

    COP30 üçün Braziliyaya ezam olunan heyətin ezamiyyə xərclərinə əlavələr ödəniləcək

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə Damar süd zavodunda olublar

    Media
    17:49
    Foto

    Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:49

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Bəzi oyunçuların səviyyəsi potensialımızı tam şəkildə üzə çıxarmağa imkan vermir"

    Komanda
    17:46

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti