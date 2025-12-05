"Tottenhem" klubu heyətini mərkəz müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 16:04
İngiltərənin "Tottenhem" klubu heyətini Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Brayton"un mərkəz müdafiəçisi Yan-Pol van Hekke ilə gücləndirmək istəyir.
"Report"un "TEAMtalk"a istinadən məlumatına görə, London klubu 25 yaşlı niderlandlı ilə yaxından maraqlanır.
Van Hekkenin "Brayton" ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədərdir. Onun transfer məbləği təxminən 45 milyon avro təşkil edir.
Qeyd edək ki, cari mövsümdə Yan-Pol van Hekke bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 16 matçda 3 qol vurub.
