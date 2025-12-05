İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Tottenhem" klubu heyətini mərkəz müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:04
    Tottenhem klubu heyətini mərkəz müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu heyətini Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Brayton"un mərkəz müdafiəçisi Yan-Pol van Hekke ilə gücləndirmək istəyir.

    "Report"un "TEAMtalk"a istinadən məlumatına görə, London klubu 25 yaşlı niderlandlı ilə yaxından maraqlanır.

    Van Hekkenin "Brayton" ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədərdir. Onun transfer məbləği təxminən 45 milyon avro təşkil edir.

    Qeyd edək ki, cari mövsümdə Yan-Pol van Hekke bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 16 matçda 3 qol vurub.

