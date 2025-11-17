Заместитель госсекретаря США на этой неделе посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 12:17
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон М. Хукер на этой неделе посетит Азербайджан.
Как передает Report об этом говорится на сайте Государственного департамента США.
"Заместитель государственного секретаря Хукер будет находиться с рабочим визитом в Армении и Азербайджане с 15 по 21 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Другие подробности визита не разглашаются.
