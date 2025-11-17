İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ABŞ dövlət katibinin müavini bu həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:18
    ABŞ dövlət katibinin müavini bu həftə Azərbaycana səfər edəcək

    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison M. Huker bu həftə Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytında məlumat yayılıb.

    "Dövlət katibinin müavini Elison Huker 2025-ci il noyabrın 15-dən 21-dək Ermənistan və Azərbaycanda işgüzar səfərdə olacaq", - məlumatda qeyd olunub.

    Səfərlə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Заместитель госсекретаря США на этой неделе посетит Азербайджан
    US Under Secretary of State to visit Azerbaijan this week

    Son xəbərlər

    12:38

    Çin şirkətləri Azərbaycan üçün yeni turpaketlər hazırlamaq istəyir

    Turizm
    12:36

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:35

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 8 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:34

    Sabirabadda 17 yaşlı qız üçün yenidən toy keçiriləcəyinə dair iddialara aydınlıq gətirilib

    Hadisə
    12:32

    Xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşları parlament seçkilərində yalnız ölkə daxilində səs verə biləcəklər

    Region
    12:31
    Foto

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:29

    Son iki həftədə 2 800 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:29

    Azərbaycanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın yeni forması təsdiqlənib

    Energetika
    12:28

    TBNM vasitəsilə konteyner daşımaları ucuzlaşıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti