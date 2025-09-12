Заместитель Эрдогана едет в Нахчыван

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Кюршад Зорлу отправляется в Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "X".

В своей публикации он назвал Нахчыван одним из стратегических центров тюркского мира и "Тюркскими воротами".

"В предстоящий период атмосфера мира и процветания, которую несет братство Азербайджана и Турции в наш регион, будет исходить именно отсюда", – отметил зампред.