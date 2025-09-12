Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Заместитель Эрдогана едет в Нахчыван

    Внешняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 12:50
    Заместитель Эрдогана едет в Нахчыван

    Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Кюршад Зорлу отправляется в Нахчыван.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "X".

    В своей публикации он назвал Нахчыван одним из стратегических центров тюркского мира и "Тюркскими воротами".

    "В предстоящий период атмосфера мира и процветания, которую несет братство Азербайджана и Турции в наш регион, будет исходить именно отсюда", – отметил зампред. 

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir

    Лента новостей