Заместитель Эрдогана едет в Нахчыван
Внешняя политика
- 12 сентября, 2025
- 12:50
Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Кюршад Зорлу отправляется в Нахчыван.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "X".
В своей публикации он назвал Нахчыван одним из стратегических центров тюркского мира и "Тюркскими воротами".
"В предстоящий период атмосфера мира и процветания, которую несет братство Азербайджана и Турции в наш регион, будет исходить именно отсюда", – отметил зампред.
Bugün Nahçıvan-Iğdır hattında ilk durağımız Türk Dünyasının stratejik merkezlerinden biri, “Türk Kapısı” Nahçıvan olacak.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) September 12, 2025
Önümüzdeki dönem Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bölgemizde meydana getireceği barış ve refah iklimi Nahçıvan hattından yükselecek.🇹🇷🇦🇿
#TürkDünyası… pic.twitter.com/UtqRbooLef
Последние новости
14:14
СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли троеПроисшествия
14:14
Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:10
В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озерИнфраструктура
14:07
Новый глава МИД Великобритании прибыла в КиевДругие страны
14:01
Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%Энергетика
13:59
На берегу реки Араз появятся новые гидропостыИнфраструктура
13:58
В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГВнешняя политика
13:55
Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцевЭнергетика
13:52