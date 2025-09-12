İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir

    Xarici siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir
    Kürşad Zorlu

    Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini, Türk dövlətləri ilə əlaqələr Baş İdarəsinin rəhbəri Kürşad Zorlu Naxçıvana gedir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

    "Bu gün Naxçıvan-İğdır xəttində ilk dayanacağımız Türk dünyasının strateji mərkəzlərindən biri – "Türk qapısı" Naxçıvan olacaq. Qarşıdakı dövrdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bölgəmizdə formalaşdıracağı sülh və rifah mühiti məhz Naxçıvan xəttindən yüksələcək",- sədr müavini qeyd edib.

    Türkiyə Naxçıvan-İğdır Azərbaycan Kürşad Zorlu

