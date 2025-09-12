Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir
- 12 sentyabr, 2025
- 12:16
Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini, Türk dövlətləri ilə əlaqələr Baş İdarəsinin rəhbəri Kürşad Zorlu Naxçıvana gedir.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.
"Bu gün Naxçıvan-İğdır xəttində ilk dayanacağımız Türk dünyasının strateji mərkəzlərindən biri – "Türk qapısı" Naxçıvan olacaq. Qarşıdakı dövrdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bölgəmizdə formalaşdıracağı sülh və rifah mühiti məhz Naxçıvan xəttindən yüksələcək",- sədr müavini qeyd edib.
Bugün Nahçıvan-Iğdır hattında ilk durağımız Türk Dünyasının stratejik merkezlerinden biri, “Türk Kapısı” Nahçıvan olacak.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) September 12, 2025
Önümüzdeki dönem Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bölgemizde meydana getireceği barış ve refah iklimi Nahçıvan hattından yükselecek.🇹🇷🇦🇿
#TürkDünyası… pic.twitter.com/UtqRbooLef