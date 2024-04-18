Захарова: Москва сделала все возможное для урегулирования отношений между Баку и Ереваном

Россия, как честный посредник сделала все возможное для урегилирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Москва сделала все возможное для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Россия, как честный посредник, сделала все возможное для урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Все это начало работать, но потом вмешалась западная, как всегда, конъюнктурная история. Насколько это нужно Армении, пусть комментирует Ереван. Почему там выбирают то, что приводит к конфликтам, хаосу и дестабилизации, эти вопросы нужно задавать руководству Армении, но не нам", - заявила Захарова.