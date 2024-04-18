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Захарова: Москва сделала все возможное для урегулирования отношений между Баку и Ереваном

Захарова: Москва сделала все возможное для урегулирования отношений между Баку и Ереваном Россия, как честный посредник сделала все возможное для урегилирования отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 14:01
Захарова: Москва сделала все возможное для урегулирования отношений между Баку и Ереваном
Мария Захарова

Москва сделала все возможное для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Россия, как честный посредник, сделала все возможное для урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Все это начало работать, но потом вмешалась западная, как всегда, конъюнктурная история. Насколько это нужно Армении, пусть комментирует Ереван. Почему там выбирают то, что приводит к конфликтам, хаосу и дестабилизации, эти вопросы нужно задавать руководству Армении, но не нам", - заявила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: Moskva Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin nizamlanması üçün mümkün olan hər şeyi edib

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