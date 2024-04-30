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Зампред Верховной Рады: Разминирование территорий - проблема, которая объединяет Азербайджан и Украину

Зампред Верховной Рады: Разминирование территорий - проблема, которая объединяет Азербайджан и Украину Разминирование деоккупированных территорий - проблема, объединяющая Азербайджан и Украину.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 21:49
Зампред Верховной Рады: Разминирование территорий - проблема, которая объединяет Азербайджан и Украину

Разминирование деоккупированных территорий - проблема, объединяющая Азербайджан и Украину.

Как передает Report, об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала в соцсети после встречи с представителями Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

"Разминирование деоккупированных территорий - это гуманитарная проблема, которая нас объединяет. От имени Украины и Верховной Рады я выразила благодарность Азербайджанской Республике за значительную помощь Украине в процессе разминирования.

Азербайджан проводит учения по разминированию. Они наладили собственное производство саперных машин. Азербайджан недавно передал Украине одну из них для обезвреживания противопехотных мин. Теперь это оборудование работает в Харьковской области!

Я также попросил азербайджанскую сторону предоставить Украине технику для обезвреживания противотанковых мин. Украина сегодня является самой заминированной страной в мире. И мы ценим любую гуманитарную помощь, направленную на спасение жизней от этой самой смертельной угрозы", - отметила Е.Кондратюк.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAli Radanın sədr müavini: Ərazilərin minalardan təmizlənməsi Azərbaycanla Ukraynanı birləşdirən problemdir

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