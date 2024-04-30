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Президент и премьер-министр Польши планируют принять участие в COP29

Президент и премьер-министр Польши планируют принять участие в COP29 Президент и премьер-министр Польши планируют принять участие на предстоящей в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 19:41
Президент и премьер-министр Польши планируют принять участие в COP29

Президент и премьер-министр Польши планируют принять участие в предстоящей в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Report, об этом посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски сказал на мероприятии по случаю 233-й годовщины принятия Конституции страны.

"Президент и премьер-министр Польши получили приглашения для участия в важной международной конференции COP29, которая пройдет в Баку, и они готовятся к этой поездке", - сказал посол.

По его словам, через две недели большая польская делегация прибудет в Азербайджан для участия в выставке InterFood Azerbaijan 2024.

Посол также отметил, что интерес польских предпринимателей к Азербайджану растет: "Мы заметили растущий интерес польских предпринимателей к возможностям ведения бизнеса в Азербайджане. Только на прошлой неделе наше посольство организовало онлайн-семинар для более чем 30 агропродовольственных компаний, заинтересованных в азербайджанском рынке".

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Версия на английском языке Polish President and Prime Minister plan to attend COP29
Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti və Baş naziri COP29-da iştirak etməyi planlaşdırır

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