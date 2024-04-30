Замминистра: Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на исторических корнях

Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на исторических корнях.

Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на исторических корнях.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев сказал на мероприятии по случаю 233-й годовщины принятия Конституции Польши.

"Связи, существовавшие между Азербайджаном и Польшей, служат историческим символом наших межгосударственных отношений", - сказал он.

По его словам, между странами существует высокий уровень политического диалога.

Замминистра также отметил, что страны обладают большим потенциалом для развития многостороннего сотрудничества.