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Ненависть Швабе к Азербайджану исходит из его личных интересов - МНЕНИЕ

Ненависть Швабе к Азербайджану исходит из его личных интересов - МНЕНИЕ Ненависть к Азербайджану члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Германии Франка Швабе связана не с интересами Европы, а с его личными интересами.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 21:05
Ненависть Швабе к Азербайджану исходит из его личных интересов - МНЕНИЕ

Ненависть к Азербайджану члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Германии Франка Швабе связана не с интересами Европы, а с его личными интересами.

Об этом Report заявил член азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде, комментируя антиазербайджанские высказывания Швабе.

По его словам, Франка Швабе хорошо знают в Германии: "Немецкие СМИ постоянно пишут о том, что он погряз в коррупции и служит интересам других стран. Его ненависть к Азербайджану исходит из личных интересов, а не интересов Европы, он выполняет заказы своих хозяев. Такими ненавистническими заявлениями подобные люди хотят сделать приятное своим хозяевам, вопреки европейским и немецким ценностям".

Депутат Милли Меджлиса добавил, что в немецких СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что Швабе возглавлял футбольный клуб, принадлежащий представителям иностранного государства, и совершал финансовые махинации через этот клуб, но поскольку он является членом правящей партии, расследование в его отношении не завершено.

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Версия на азербайджанском языке Şvabenin Azərbaycana qarşı nifrəti sahiblərindən aldığı sifarişlə bağlıdır - RƏY

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