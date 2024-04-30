Генсек Лиги арабских государств призвал ускорить экономическую интеграцию с Азербайджаном

Средняя Азия и Азербайджан образуют общее географическое, цивилизационное и культурное пространство.

Средняя Азия и Азербайджан образуют общее географическое, цивилизационное и культурное пространство.

Как передает Report со ссылкой на Qatar News Agency , об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль-Гейт.

По его словам, Лига арабских государств с момента своего создания привержена продвижению арабской интеграции и укреплению сотрудничества с различными региональными блоками.

Он отметил, что налаживание эффективного арабского сотрудничества с Центральной Азией и Азербайджаном является естественным процессом с учетом географической близости и общего исторического наследия.

"Для достижения этой цели, стремясь углубить политическое, экономическое и культурное сотрудничество между сторонами Лига подписала меморандумы о взаимопонимании с Азербайджаном в 2005 году, Казахстаном и Узбекистаном в 2007 году и Таджикистаном в 2014 году", - подчеркнул Ахмед Абуль-Гейт.