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МИД Украины приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

МИД Украины приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 00:37
МИД Украины приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

В документе отмечается, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения к государственному суверенитету, признания территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, отказа от использования или угрозы силой является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"В условиях агрессивной политики РФ и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение договоренности о делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности. Надеемся на успешную практическую реализацию достигнутых сторонами договоренностей.

Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе", подчеркивается в заявлении.

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