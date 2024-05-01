МИД Украины приветствовал соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией о делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

В документе отмечается, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения к государственному суверенитету, признания территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, отказа от использования или угрозы силой является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"В условиях агрессивной политики РФ и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение договоренности о делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности. Надеемся на успешную практическую реализацию достигнутых сторонами договоренностей.

Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе", подчеркивается в заявлении.