Посол Азербайджана в США посетил NASA

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим посетил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Как передает Report, об этом сообщил глава дипмиссии Азербайджана в социальной сети.

"Спасибо администратору NASA Биллу Нельсону за то, что принял нас. Ваша речь "Я не увидел расового, религиозного, политического разделения из Космоса" была очень эффективной. Открытость к сотрудничеству высоко ценится. Для нас было большой честью принимать вашу команду в Азербайджане", - отметил он.