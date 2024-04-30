О нас

Самед Сеидов: Высказывания Швабе свидетельствуют об азербайджанофобии

Самед Сеидов: Высказывания Швабе свидетельствуют об азербайджанофобии Немецкий депутат Франк Швабе всегда отличился предвзятым отношением к Азербайджану.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 19:38
Самед Сеидов: Высказывания Швабе свидетельствуют об азербайджанофобии

Немецкий депутат Франк Швабе всегда отличился предвзятым отношением к Азербайджану.

Об этом сказал Report председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он подчеркнул, что действия Швабе являются политическим терроризмом: "Упомянутый политик, прежде всего, попирает нормы международного права. Во-вторых, он действует вопреки требованиям Совета Европы, в котором представлен. Если бы я был председателем Совета Европы, я бы серьезно осудил этого человека".

Парламентарий отметил, что высказывания политика необоснованны и являются составной частью кампании против Азербайджана: "Это одновременно проявление азербайджанофобской, исламофобской и тюркофобской риторики".

Отметим, что ранее Ф.Швабе выдвинул необоснованные обвинения против Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети "X".

19:14

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Германии Франк Швабе - политический террорист, уничтожающий идею европейской интеграции.

Как сообщает Report, об этом глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов написал в соцсети "Х".

С. Сеидов отметил, что Швабе показал свое истинное лицо.

"Он – продажный политик, позорящий себя, свою страну и Совет Европы. Он политический террорист, незаконно захвативший власть в ПАСЕ и разрушающий не только эту организацию, но и идею европейской интеграции", - написал Самед Сеидов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Samad Seyidov: ‘Schwabe's views are a manifestation of Azerbaijan-phobic rhetoric’ - UPDATE
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: Şvabenin fikirləri Azərbaycanafob ritorikanın təzahürüdür - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi