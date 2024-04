Самед Сеидов: Высказывания Швабе свидетельствуют об азербайджанофобии

Немецкий депутат Франк Швабе всегда отличился предвзятым отношением к Азербайджану.

Об этом сказал Report председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он подчеркнул, что действия Швабе являются политическим терроризмом: "Упомянутый политик, прежде всего, попирает нормы международного права. Во-вторых, он действует вопреки требованиям Совета Европы, в котором представлен. Если бы я был председателем Совета Европы, я бы серьезно осудил этого человека".

Парламентарий отметил, что высказывания политика необоснованны и являются составной частью кампании против Азербайджана: "Это одновременно проявление азербайджанофобской, исламофобской и тюркофобской риторики".

Отметим, что ранее Ф.Швабе выдвинул необоснованные обвинения против Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети "X".

Schwabe has revealed his true face. He's a mercenary politician, bringing shame upon himself, his country, and the Council of Europe. He's a political terrorist, illegally seizing power in PACE and destroying not only this organization but also the European integration idea.