Səməd Seyidov: Şvabe Avropaya inteqrasiya ideyasını məhv edən siyasi terrorçudur

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Almaniyadan olan deputatı Frank Şvabe Avropaya inteqrasiya ideyasını məhv edən siyasi terrorçudur.

"Report"un xəbərin görə, bunu Milli Məclisin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov rəsmi "X" hesabındakı paylaşımında deyib.

S.Seyidovun sözlərinə görə, Şvabe əsl üzünü açıb: "O, özünü, ölkəsini və Avropa Şurasını rüsvay edən muzdlu siyasətçi, həmçinin AŞPA-da qeyri-qanuni olaraq hakimiyyəti ələ keçirən və təkcə bu təşkilatı deyil, həm də Avropaya inteqrasiya ideyasını məhv edən siyasi terrorçudur".

Schwabe has revealed his true face. He's a mercenary politician, bringing shame upon himself, his country, and the Council of Europe. He's a political terrorist, illegally seizing power in PACE and destroying not only this organization but also the European integration idea.