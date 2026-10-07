Зафер Тарыкдароглу: В Корейской войне пропавшими без вести числятся 167 турецких военнослужащих

В Корейской войне 1950–1953 гг. пропавшими без вести числились 167 турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на панельной сессии в рамках IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

По его словам, несмотря на прошедшие годы, работа по установлению личностей этих солдат с помощью ДНК-анализа продолжается по сей день.

"Выяснение судьбы пропавших без вести лиц - это, прежде всего, гуманитарная ответственность, лежащая на всех нас, в целях прекращения неопределенности для их семей. Вместе с тем шаги, которые будут предприняты в этом направлении, укрепят взаимное доверие между обществами и внесут вклад в укрепление общественных основ устойчивого мира", - подчеркнул турецкий замминистра.

Он также выразил уверенность в том, что установление устойчивого мира на Южном Кавказе внесет важный вклад в стабильность и благополучие региона: "Мы считаем, что при достижении прогресса в процессах мира и нормализации крайне важно учитывать и гуманитарные последствия конфликтов, имевших место в прошлом. Большое значение имеет также максимально возможное решение этих гуманитарных вопросов".