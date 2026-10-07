Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Зафер Тарыкдароглу: В Корейской войне пропавшими без вести числятся 167 турецких военнослужащих

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 14:11
    Зафер Тарыкдароглу: В Корейской войне пропавшими без вести числятся 167 турецких военнослужащих

    В Корейской войне 1950–1953 гг. пропавшими без вести числились 167 турецких военнослужащих.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на панельной сессии в рамках IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    По его словам, несмотря на прошедшие годы, работа по установлению личностей этих солдат с помощью ДНК-анализа продолжается по сей день.

    "Выяснение судьбы пропавших без вести лиц - это, прежде всего, гуманитарная ответственность, лежащая на всех нас, в целях прекращения неопределенности для их семей. Вместе с тем шаги, которые будут предприняты в этом направлении, укрепят взаимное доверие между обществами и внесут вклад в укрепление общественных основ устойчивого мира", - подчеркнул турецкий замминистра.

    Он также выразил уверенность в том, что установление устойчивого мира на Южном Кавказе внесет важный вклад в стабильность и благополучие региона: "Мы считаем, что при достижении прогресса в процессах мира и нормализации крайне важно учитывать и гуманитарные последствия конфликтов, имевших место в прошлом. Большое значение имеет также максимально возможное решение этих гуманитарных вопросов".

    Зафер Тарыкдароглу Пропавшие без вести
    Koreya müharibəsində 167 türk əsgəri itkin kimi qeydə alınıb
    167 Turkish soldiers registered as missing in Korean War
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей